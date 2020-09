Lampedusa, Musumeci posta un video del centro migranti: “Stop alla retorica dell’accoglienza che diventa business” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “I diritti umani vanno praticati, non predicati. Altrimenti è solo retorica. retorica dell’accoglienza che tante volte diventa business dell’accoglienza. Io non sono disponibile a girarmi dall’altra parte. E della sicurezza sanitaria del territorio io sono e mi sento responsabile”. A scriverlo su Facebook è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, postando un video sulle condizioni dell’hotspot di Lampedusa. L'articolo Lampedusa, Musumeci posta un video del centro migranti: “Stop alla retorica dell’accoglienza che diventa business” ... Leggi su ilfattoquotidiano

