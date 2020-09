L’amministrazione Trump ha imposto sanzioni sulla procuratrice della Corte penale internazionale che si sta occupando di possibili crimini di guerra durante l’invasione dell’Afghanistan (Di mercoledì 2 settembre 2020) Oggi pomeriggio il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo ha annunciato che l’amministrazione di Donald Trump imporrà sanzioni su Fatou Bensouda, procuratrice della Corte penale internazionale che si sta occupando di possibili crimini di guerra compiuti durante l’invasione statunitense dell’Afghanistan. Leggi su ilpost

AnnalisaChirico : La fine di un odioso boicottaggio, oggi, con il primo volo diretto Tel Aviv/ Abu Dhabi. La conseguenza dell’accordo… - giovcusumano : RT @AdriMCMLXI: Diciamolo: se c’è uno che ha imprigionato bambini, quello è Trump. Nel 2018, per esibire il pugno di ferro contro l’immigra… - kralizex : RT @mazzettam: Incredibile: l'amministrazione #Trump sanziona ivertici del Tribunale Penale Internazionale per aver osato mettere ufficiali… - beteljeuse1969 : RT @IlPrimatoN: E' scontro tra l'amministrazione comunale di Washington e la Casa Bianca - AntonellaColoru : RT @mazzettam: Incredibile: l'amministrazione #Trump sanziona ivertici del Tribunale Penale Internazionale per aver osato mettere ufficiali… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amministrazione Trump Steve Bannon arrestato per frode sul muro con il Messico. Trump: «Non so nulla» Corriere della Sera