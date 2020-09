L’allarme della commissione Ecomafie sul no alle mascherine di stoffa a scuola: “Ci saranno ogni giorno 44 tonnellate di rifiuti da bruciare” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Più sicure per la salute secondo il Comitato tecnico scientifico, ma un problema per l’ambiente secondo la commissione Ecomafie. Le indiscrezioni sulle indicazioni del Cts riguardo all’utilizzo dei dispositivi di protezione al rientro tra i banchi di scuola stanno riaccendono il dibattito sulla sicurezza delle mascherine chirurgiche, rispetto ad altre tipologie, in primis quelle di stoffa, molto diffuse anche tra i giovanissimi, le cosiddette ‘mascherine di comunità’, di recente protagoniste di una campagna promossa sui social dagli esperti dell’Oms. Eppure il Comitato sarebbe indirizzato a bandirle, in favore delle chirurgiche, più sicure intanto perché ‘usa e getta’. Per il presidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano

