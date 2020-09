L’agente di Higuain: “Sono in Argentina, ci vorrà tempo prima dell’addio” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nicolas Higuain, agente e fratello di Gonzalo Higuain, a Tuttosport ha parlato del Pipita ormai in uscita dalla Juve. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Non siamo ancora entrati in questi dettagli, ci siamo confrontati solo sull’aspetto tecnico. Pirlo e i dirigenti hanno deciso che non c’è posto per Gonzalo, ora cercheremo un’intesa. Sono convinto che non ci saranno grossi problemi perché abbiamo un rapporto fantastico con i dirigenti. Serviranno alcune settimane anche per questioni logistiche. Sono a Buenos Aires e, non avendo ancora il passaporto comunitario, per la pandemia sto faticando a raggiungere Torino. Stiamo parlando a distanza, ma sarà importante incontrarsi. Futuro di Gonzalo? Abbiamo avuto tanti sondaggi. Se un attaccante segna 15 reti è un fenomeno. Se invece è mio fratello, ... Leggi su alfredopedulla

