Ladispoli, Referendum Costituzionale: ecco come richiedere le tessere elettorali (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Amministrazione comunale in vista del Referendum Costituzionale che si terrà il 20 e 21 settembre invita gli elettori che avessero smarrito la tessera elettorale o avessero esaurito gli spazi utili alla timbratura dell’effettuata votazione a recarsi presso l’Ufficio Elettorale in piazza Falcone. L’Ufficio Elettorale è aperto al pubblico venerdì e sabato dalle ore 9:00 alle 19:00. Domenica 20 settembre dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 21 settembre dalle ore 7:00 alle 15:00. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

