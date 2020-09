«Lacci», il film che apre Venezia 77. Recensione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ad aprire la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2020 è Lacci di Daniele Luchetti ed è la prima opera italiana di apertura in undici anni dopo Baaria di Giuseppe Tornatore nel 2009. Lacci rappresenta un film-caso, per molti aspetti oltre a questo. Intanto perché vede riunito il trio artistico Daniele Luchetti (regia), Domenico Starnone (autore dell’omonimo romanzo) e Silvio Orlando (protagonista) dopo i tempi leggendari di La scuola. Poi, perché mette in scena un’amarissima commedia familiare - dove di comico c’è ben poco - rivoluzionando a suo modo sia il libro da cui è tratta che la relativa trasposizione teatrale (anche quella con Silvio Orlando protagonista). La struttura epistolare del romanzo viene sostituita dal racconto ... Leggi su gqitalia

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Lacci di @danieleluchetti, film di apertura di #Venezia77, sarà proiettato questa sera in Sala… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 La diretta della cerimonia di apertura di #Venezia77 e la proiezione del film #FuoriConcorso… - Raiofficialnews : Al via #Venezia77: in diretta su @raimovie, @RaiPlay e per la prima volta disponibile anche in LIS… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Serata inaugurale con il primo dei quattro film italiani in concorso. #ioseguoTgr #biennalecinema2020 @la_Biennale https://… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Festival di Venezia 2020, Lacci: Recensione del film di Daniele Luchetti -