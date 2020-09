La vita in diretta estate, Marcello Masi: “Ho paura a farlo, Andrea Delogu è una donna violenta” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono le ultime puntate de La vita in diretta estate ma i due conduttori del contenitore pomeridiano di Rai 1, Marcello Masi e Andrea Delogu, sono sempre più affiatati e si divertono a scherzare tra loro e con il pubblico. Come è successo nella puntata del primo settembre, quando hanno dato vita a una gag esilarante e del tutto spontanea. Ad un certo punto, Andrea Delogu ha fatto un riferimento che il collega però non coglie, ma cerca di non darlo a vedere annuendo e fingendo di aver capito. La conduttrice però lo ha smascherato e, a quel punto, Masi è uscito allo scoperto: “Io neanche la seguo, ma ho paura di contraddirla”. Allora ... Leggi su ilfattoquotidiano

