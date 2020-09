La transizione ecologica nelle elezioni americane (Di mercoledì 2 settembre 2020) In che misura la questione ambientale e climatica influenzerà i cittadini americani nella scelta tra Donald Trump e Joe Biden alle elezioni presidenziali di novembre? La gestione molto approssimativa (per usare un eufemismo) dell’emergenza pandemica da parte dell’amministrazione Trump, che ne ha aggravato le conseguenze, è stata accompagnata dall’affermazione dell’evidenza del rapporto strettissimo tra scienza (e quindi protezione dell’ambiente) e salute delle popolazioni. Il coronavirus è infatti in ultima istanza il risultato di un modello sbagliato di relazione con l’ambiente e di uso delle risorse naturali, e una macroscopica spia dell’urgenza di cambiare registro. È esattamente l’opposto di quanto sostiene sin dagli albori della sua ascesa politica Donald Trump, che ha sempre puntato ... Leggi su huffingtonpost

