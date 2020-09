La torta giapponese con solo tre ingredienti: soffice come una nuvola (Di mercoledì 2 settembre 2020) La torta giapponese con solo tre ingredienti soffice e leggera! In realtà il nome “ufficiale” di questa torta è “torta giapponese 3×15”: il nome dipende dal fatto che questo dolce si realizza con soli tre ingredienti in tre fasi da 15 minuti ciascuna. Si tratta di una cheesecake soffice e deliziosa: cremosa e alta, è perfetta accompagnata da un aromatico caffè nero. La cottura è a bagnomaria e in forno, una preparazione che dà a questa torta il suo tipico aspetto alto e soffice. S’è detto delle tre fasi: la prima prevede la cottura per 15 minuti a 170 gradi; la seconda a 160 (sempre 15 minuti); ... Leggi su pianetadonne.blog

@demotivatrice10 I papozzi un must, ma il cuscus e la torta tremolante... (giapponese, coreana?)

