La Svimez: La recessione unisce il Paese, ma ripartirà prima il Nord. Sos al Governo: Italia da ricompattare (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le previsioni regionali Svimez per il 2020 fotografano un Paese “unito” da una recessione senza precedenti. Gli effetti economici della pandemia si diffondono a tutte le regioni Italiane, nonostante la crisi sanitaria abbia interessato soprattutto alcune realtà settentrionali. Il primato negativo del crollo del Pil nell’anno del Covid-19 spetta ad una regione del Mezzogiorno e ad una del Nord: la Basilicata (-12,6%), solo marginalmente interessata dalla pandemia, e il Veneto (-12,2%), una delle regioni maggiormente colpita dal virus. La Lombardia, epicentro della crisi sanitaria, perde 9,9 punti di Pil nel 2020. Perdite superiori al 10% si registrano nel 2020 al Nord: Emilia Romagna (-11,2%), Piemonte (-11%) e Friuli V.G. (-10,1); al Centro: ... Leggi su ildenaro

