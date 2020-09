La sorella delle bimbe morte in campeggio: "L'albero mi ha sfiorato la tempia. Ho pregato le mie sorelle rimanessero sveglie" (Di mercoledì 2 settembre 2020) “L’albero crollato mi ha sfiorato la tempia e mi sono svegliata con le vertigini. La testa mi girava così tanto che non capivo bene cosa fosse successo, ma mi era chiaro che le mie due sorelle stessero molto peggio di me”. A parlare sulle pagine de La Stampa è Nissrin, la sorella delle due bambine torinesi di origini marocchine morte domenica in un campeggio a Marina di Massa.Nissrin continua così il suo racconto:“La piccolina Jannat non rispondeva proprio, Malak invece parlava a fatica e io l’ho pregata di rimanere sveglia. ‘Sei la mia guerriera, resisti’ l’ho implorata, ma purtroppo nessuna delle due ce l’ha fatta”.Parole commosse anche quelle di ... Leggi su huffingtonpost

virginiaraggi : La morte delle due sorelline a Marina di Massa è una notizia che ci sconvolge e ci addolora profondamente. Tutta la… - gatti_neri : RT @artvworld: @ccanggg Veramente, e nella mia famiglia è molto evidente. Io ho un intero album e piccoli album delle mie foto da quando er… - Cinnamontomofo : @cmqsara Perfetto allora sistemp tutto e vedo se mia sorella vuole qualcosa, in caso poi posto le foto delle cose che rimangono - ivan_rocca1 : @LuisNazario_R9 In questo caso è stata una sequenza di temporali. Ma è stato ugualmente bello. Ero in un piccolo a… - _whyamicrying__ : mia sorella ha appena uscito dalla nostra stanza la maggior parte delle mie cose perché 'devo trovare un altro post… -

Ultime Notizie dalla rete : sorella delle Morte schiacciate in campeggio, la sorella sopravvissuta: “L’albero mi ha sfiorato la tempia” Fanpage.it Oggi la Giornata mondiale per la cura del Creato

Molte le iniziative in programma nel Tempo del Creato fino al 4 ottobre, festa del patrono d'Italia. A partire dalla pubblicazione del libro TerraFutura, in uscita il prossimo 9 settembre, in cui verr ...

"Ignazio Moser mi ha detto che era single": parla Caterina, un disastro per Cecilia Rodriguez

Si torna a parlare di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Si torna a parlare del loro amore, che sarebbe finito dopo una presunta scenata di gelosia della sorella di Belen Rodriguez nei confronti di Di ...

Molte le iniziative in programma nel Tempo del Creato fino al 4 ottobre, festa del patrono d'Italia. A partire dalla pubblicazione del libro TerraFutura, in uscita il prossimo 9 settembre, in cui verr ...Si torna a parlare di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Si torna a parlare del loro amore, che sarebbe finito dopo una presunta scenata di gelosia della sorella di Belen Rodriguez nei confronti di Di ...