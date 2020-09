“La soluzione del caso nel cellulare di Viviana”. Giallo di Caronia, le indagini non si fermano (Di mercoledì 2 settembre 2020) La chiave del Giallo di Caronia potrebbe essere intanto nel telefono e nel pc di Viviana Parisi. Il cellulare di della deejay di 43 anni trovata senza vita lo scorso 8 agosto nei boschi di Caronia, in provincia di Messina), sarà esaminato dai tecnici nominati dal procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo. Insieme all’estrapolazione e copia dei dati contenuti sui dispositivi in uso alla donna, madre di Gioele, il magistrato ha disposto anche nuovi accertamenti irripetibili sulla Opel Corsa coinvolta nell’incidente stradale avvenuto sulla A20 lo scorso 3 agosto. L’intento è quello di capire la dinamica dell’incidente per sapere se i due hanno riportato lesioni e di che tipo possano essere state.



