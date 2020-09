"La situazione attorno a lui...". Vettel, una clamorosa voce dalla Germania: futuro in bilico (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'ultima stagione in Ferrari è diventata presto un calvario per Sebastian Vettel, che sta cercando di congedarsi con dignità ma deve fare i conti - così come Charles Leclerc - con una monoposto per niente competitiva. La scuderia di Maranello sta infilando una figuraccia dietro l'altra, ma soprattutto sembra assistere impotente agli eventi che la pongono sempre più nelle retrovie della Formula 1. Secondo Ralf Schumacher, ex pilota nonché fratello di Michael, una stagione così deludente e frustrante potrebbe accelerare il processo decisionale di Vettel a favore di un anno sabbatico. “La situazione attorno a lui si è fatta molto silenziosa”, ha affermato Schumacher riguardo alle voci di mercato attorno al tedesco. “L'obiettivo - ha ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : situazione attorno F1, Ferrari: futuro di Vettel in bilico, spunta una nuova ipotesi Virgilio Sport Genzano: 47 i positivi nella clinica in isolamento, l’Esercito controlla gli ingressi

Da ieri mattina c'è l'Esercito a presidiare l'entrata e l'uscita della clinica Fatebenefratelli San Giovanni di Dio di Genzano di Roma. La struttura sanitaria è stata posta in isolamento dopo la scope ...

Altri settanta arrivi dalla rotta balcanica, molti sono minori: il ministro Lamorgese in regione l'8 settembre

Nuova ondata di cittadini migranti in diversi comuni della provincia: oltre settanta persone in poche ore. Ventiquattro cittadini stranieri, di nazionalità pakistana, bengalese e algerina, sono stati ...

