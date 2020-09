La Serie A riparte il 19 settembre, molti big match nelle prime giornate (Di mercoledì 2 settembre 2020) La nuova Juventus guidata da Andrea Pirlo farà il suo esordio in Serie A allo Stadium, contro la Sampdoria. Napoli e Roma apriranno il campionato in trasferta, rispettivamente contro Parma e Verona, mentre Benevento-Inter e Lazio-Atalanta sono state posticipate per concedere qualche giorno di riposo in più ai due club impegnati fino a poco tempo fa nelle competizioni europee. E grande attenzione anche su Udinese-Spezia, per la prima assoluta dei liguri nella massima divisione. È stato svelato il calendario della Serie A 2020/21, senza una cerimonia pubblica, per adeguarsi alle norme di sicurezza. Si parte nel weekend 19-20 settembre, con l’ultima giornata il 23 maggio. Occhi puntati sul diciottesimo turno: ci sarà una doppia sfida da non perdere, Inter-Juventus e Lazio-Roma. Già ... Leggi su linkiesta

