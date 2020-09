La satira inconsapevole di Arthur: “Ho scelto la Juventus per vincere la Champions” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Conferenza stampa di presentazione di Arthur alla Juventus. All’improvviso una domanda: Sei alla Juventus anche per vincere la Champions? La domanda, precisiamo, è seria. Presuppone proprio l’ipotesi che il centrocampista brasiliano abbia lasciato il Barcellona per andare alla Juve apposta per vincere la Champions. Non c’è malizia: non è una provocazione, non è una frecciatina per le sette finali perse dai bianconeri e un’ossessione che li perseguita… Vogliono sapere davvero se il motivo dello scambio con Pjanic è quello, e non – magari – la ripulita vicendevole dei bilanci. La risposta, a quel punto, è scontata. E anche questa è serissima, nonostante l’effetto comico: “Una delle motivazioni ... Leggi su ilnapolista

