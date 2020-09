La “Salvini Economics”: per le imprese tassa al 15% sul fatturato post Covid. Ma la tassazione si fa sugli utili (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini è stato ospite, insieme al governatore siciliano Nello Musumeci, di Nicola Porro a Quarta Repubblica. Dove, sollecitato dal conduttore, ha esposto la sua “Salvini economics”, la ricetta dell’ex deejay del Papeete per rilanciare l’economia italiana. La fissazione dell’ex ministro per il 15% (dalla flat tax, ricordate?) si è spostata a un certo punto dalla quota proposta dalla Lega come risolutiva per la pace fiscale, leggi rottamazione delle cartelle, a un vero e proprio capolavoro di ignoranza, quando Salvini (minuto 17,20 del video sotto) ha ricordato che in Parlamento giace una proposta della Lega per una tassa fissa del 15% sul fatturato post Covid delle ... Leggi su nextquotidiano

