La Russia sta provando di nuovo a condizionare le elezioni negli Stati Uniti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Facebook e Twitter hanno detto che l’organizzazione russa nota come “fabbrica di troll” sta cercando di interferire nella campagna elettorale, come già successo nel 2016 Leggi su ilpost

