La Roma di Friedkin: ok a Totti ma prima la rifondazione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma - ' Tornerò a tempo debito '. In questa frase pronunciata da Totti c'è la verità di oggi: non è ancora il momento di pensare a un ricongiungimento con la Roma. E' un percorso quasi inevitabile, ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : La #Roma di Friedkin: ok a Totti ma prima la rifondazione: Completata l’Opa e nominato il nuovo ds, si potrà indivi… - rivistalaroma : #Friedkin nella Capitale tra una settimana <Rivista LA ROMA> ( - siamo_la_Roma : ??? #Friedkin pronto a sbarcare a Roma ?? Sarà nella Capitale tra una settimana ?? Agenda fitta #ASRoma - Andunedhel : La banalità dell'idiozia della Soncini, che potrebbe anche tornarsene nella civile Bologna se #Roma le garba così p… - AhernandezS89 : RT @romanewseu: #Friedkin a Roma tra una settimana: ecco l’agenda del presidente giallorosso #ASRoma #Romanewseu -