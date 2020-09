La Regina Elisabetta lo fa quando vuole liberarsi di qualcuno: il gesto segreto che lascia senza parole (Di mercoledì 2 settembre 2020) I segreti di Royal Family sono sempre estremamente affascinanti, soprattutto quelli che riguardano le abitudini della Regina Elisabetta. Sempre così perfetta, determinata e affascinante, Elisabetta è un mistero, quasi per tutti. Sapete che ha un segnale segreto per comunicare a chi le sta intorno quando non ha più voglia di parlare con le persone? Ecco qual è… Il gesto segreto della Regina quando non vuole più parlare con qualcuno, magari durante un evento mondano o una serata a corte, la Regina tiene la borsetta al braccio destro. quando invece è a proprio agio e vuole continuare la conversazione tiene ... Leggi su velvetgossip

