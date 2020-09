La proposta indecente di Trump alla portavoce: “Vai con Kim per il bene degli Stati Uniti” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il negoziato di pace tra Stati Uniti e Corea del Nord ha fatto discutere e sperare la comunità internazionale, ma nessuno immaginava che tra i passi per la denuclearizzazione della penisola coreana ci fosse anche la proposta di Trump alla portavoce della Casa Bianca di passare una notte con Kim Jong-un. Una proposta fatta “per il bene del Paese”, dopo che il dittatore nordcoreano aveva fatto l’occhiolino alla figlia dell’ex governatore dell’Arkansas. LEGGI ANCHE > Trump e la storica stretta di mano con Kim Jong-un sul confine tra le due Coree La proposta di Trump nel libro di Sarah Huckabee Sanders A rivelare il particolare è il quotidiano inglese ... Leggi su giornalettismo

