La "profezia" sull'influenza: spunta la "sorpresa" d'autunno (Di mercoledì 2 settembre 2020) Martina Piumatti Il virologo spiega cosa accadrà e dà qualche consiglio: "Mascherine chirurgiche a scuola. Per contenere il rischio contagio: distanziamento sociale, igiene e buon senso" Mentre in Italia si teme per le forniture dei vaccini anti influenzali in farmacia, dall'Australia arrivano notizie confortanti. "La stagione influenzale è stata piuttosto blanda, grazie anche alle misure anti covid. Ed è possibile che sia così anche nel nostro emisfero". A dirlo all'Adnkronos Salute è Fabrizio Pregliasco. Il virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele sottolinea l'importanza di razionalizzare l'offerta dei vaccini, nella speranza di una richiesta maggiore rispetto agli anni passati. "C'è un problema di ordini, ma anche di produzione", dice Pregliasco, "ed è importante ... Leggi su ilgiornale

Fedoraquattroc2 : RT @AndFranchini: La profezia di #Craxi sull'#Europa: nell'Ue sarà un inferno - noemicristofalo : Profezia del coronavirus - 1 Dicembre 2015: ? grave malattia in arrivo sulla terra ? quella malattia sarebbe arr… - vice1959 : GESU' E' DI RITORNO ORA!: PROFEZIA DI MARIA LATASTE SULL' IMMACOLATA CONCEZIONE - PAULOCESARRT : RT @noemicristofalo: Profezia del coronavirus - 1 Dicembre 2015: ? grave malattia in arrivo sulla terra ? quella malattia sarebbe arriva… - noemicristofalo : Profezia del coronavirus - 1 Dicembre 2015: ? grave malattia in arrivo sulla terra ? quella malattia sarebbe arr… -

Ultime Notizie dalla rete : profezia sull La "profezia" sull'influenza: spunta la "sorpresa" d'autunno ilGiornale.it Karbala: l’interessante storia della città in Iraq

L'interessante storia della città irachena di Karbala, una metropoli antica e importante soprattutto per i musulmani. La città di Karbala, in Iraq, è una delle più antiche dello stato iracheno, con un ...

Una "bomba" Covid sull'Italia. Il virus "avanza" tra i migranti

Il coronavirus corre in Libia e questo è un ulteriore pessimo segnale per l'Italia, che per adesso sta fronteggiando l'emergenza sanitaria assieme a quella migratoria per via dei tanti sbarchi che arr ...

L'interessante storia della città irachena di Karbala, una metropoli antica e importante soprattutto per i musulmani. La città di Karbala, in Iraq, è una delle più antiche dello stato iracheno, con un ...Il coronavirus corre in Libia e questo è un ulteriore pessimo segnale per l'Italia, che per adesso sta fronteggiando l'emergenza sanitaria assieme a quella migratoria per via dei tanti sbarchi che arr ...