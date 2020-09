«La politica ricordi che la cultura è ciò che costa meno e frutta di più» (Di giovedì 3 settembre 2020) «Quest’anno, per la prima volta, è successo quello che neppure due guerre mondiali erano riuscite a fare: chiudere la sale cinematografiche, interrompere le riprese dei film, costringere numerosi festival a cancellare la loro edizione. Siamo qui riuniti, in simbolica rappresentanza della comunità dei festival di tutto il mondo, in segno di solidarietà per l’industria del cinema che è stata duramente colpita dalla pandemia, e dei nostri colleghi che sono stati costretti a cancellare o a rinviare i loro festival». COSÌ … Continua L'articolo «La politica ricordi che la cultura è ciò che costa meno e frutta di più» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

zazoomblog : «La politica ricordi che la cultura è ciò che costa meno e frutta di più» - #politica #ricordi #cultura #costa - AmmAzzAdonK : @ToniSonia @fattoquotidiano Difendi l'indifendibile... Mi ricordi su cosa si basa il vs movimento banderuola? Siete… - Andreblanz : @JHajji85 @repubblica Le segnalo che siamo in avanzo primario da 20 anni. La spesa pubblica è stata tagliata eh. Si… - carlogladio : @Losca71 @Tremenoventi gnegnegnegne...puo'succedere in qualsiasi formazione politica.Ricordi Marrazzo e Sircana? so… - cortespassator : qualcuno gli ricordi di lasciare la politica per rispetto verso coloro che l'hanno votata. -

Ultime Notizie dalla rete : politica ricordi «La politica ricordi che la cultura è ciò che costa meno e frutta di più» | il manifesto Il Manifesto Il Generale dalla Chiesa moriva 38 anni fa, Rita: “Ucciso per un accordo Stato-mafia, non perdono”

Il 3 settembre 1982, la strage di via Carini insanguinava Palermo e calpestava ancora una volta le speranze dei cittadini che sognavano un futuro libero dalla morsa della mafia. Morivano il Generale C ...

Stati Uniti, il tramonto dei Kennedy: fuori dal Congresso per la prima volta dal ’47. Il nipote di Bob sconfitto dal candidato di Ocasio

Dal gennaio del 2021 i Kennedy saranno fuori dal Congresso: a parte una piccola parentesi di due anni, non succedeva dal 1947. Joseph Patrick Kennedy III, nipote di Bob Kennedy e pronipote di Jfk, è d ...

Il 3 settembre 1982, la strage di via Carini insanguinava Palermo e calpestava ancora una volta le speranze dei cittadini che sognavano un futuro libero dalla morsa della mafia. Morivano il Generale C ...Dal gennaio del 2021 i Kennedy saranno fuori dal Congresso: a parte una piccola parentesi di due anni, non succedeva dal 1947. Joseph Patrick Kennedy III, nipote di Bob Kennedy e pronipote di Jfk, è d ...