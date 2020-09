La nuova vita di Cristina Parodi: fa la stilista. Ecco quanto costa un suo vestito: cifre pazzesche, proibite ai comuni mortali (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una nuova vita per Cristina Parodi, ormai lontana da qualche tempo dalla televisione: l'ultima parentesi alla Rai, non molto felice, la domenica pomeriggio con La prima volta. Oggi la moglie del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, si dedica alla moda. La giornalista ha infatti creato un marchio di abbigliamento femminile insieme all'amica e socia, Daniela Palazzi. Le due propongono abiti morbidi, gonne ampie e lunghe. Un marchio, quello della Parodi, che però non è per tutte le tasche: i prezzi oscillano tra i 400 e gli 800 euro al pezzo. Per inciso, Cristina Parodi si presta anche a fare da modella per alcuni dei suoi vestiti: sui social ne ha sfoggiato uno, su Instagram nel dettaglio. Si tratta di un sofisticato vestito chemisier che, in ... Leggi su liberoquotidiano

