La nail art a fiori di Chiara Ferragni per l’anniversario di matrimonio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per prepararsi a festeggiare il secondo anniversario con Fedex, Chiara Ferragni che è convolata a nozze con il rapper il 1 settembre 2018, ha pensato a tutto: la location, L’Hotel de Russie a Roma, l’abito lilla, un colore che parla di seduzione raffinata che fa leva sull’unione di corpo e mente, e ai tempi del covid e delle mascherine, ha puntato anche su una nuova manicure. Leggi su vanityfair

lillydessi : Palette Magnetica - Accessori | Passioneunghie - SmallcageGG : @mardea74 @gabri771 Sto aspettando che stasera twitta Gabriella. Ieri mi ha messo in ansia perche' mi ha detto che… - _VeronicaG : @_ariannnn Mi fa ridere come spesso venga elogiata di essere un’icona di classe ed eleganza solo perché si è legger… - ssweetxcreature : MI SERVE UNA MANO HELP mi spillate qualche nail art di harry? finora ho sempre fatto quella di fine line e volevo cambiare - makenailshop : STRISCE NAIL ART (VARIE MISURE FLESSIBILI) Stickers nail art per decorare le tue unghie, crea fantastici effetti s… -

Ultime Notizie dalla rete : nail art Unghie autunno 2020, la nail-art con fiori di Chiara Ferragni cosmopolitan.com Manicure da sposa, dalla classica french alle idee più originali

Le mani della sposa sono in primo piano da sempre, sono un punto focale su cui inevitabilmente andrà l’attenzione di tutti, basti pensare a quanti quel giorno chiederanno di vedere lo scintillio della ...

Le unghie dell'autunno 2020? Sanno di... primavera con la nail-art a fiori di Chiara Ferragni

Se pensando alle unghie dell'autunno 2020 ti vengono in mente smalti marrone e toni scuri è tempo di rivalutare il colore, sai? Con la nail-art a fiori, infatti, Chiara Ferragni stuzzica la nostra vog ...

Le mani della sposa sono in primo piano da sempre, sono un punto focale su cui inevitabilmente andrà l’attenzione di tutti, basti pensare a quanti quel giorno chiederanno di vedere lo scintillio della ...Se pensando alle unghie dell'autunno 2020 ti vengono in mente smalti marrone e toni scuri è tempo di rivalutare il colore, sai? Con la nail-art a fiori, infatti, Chiara Ferragni stuzzica la nostra vog ...