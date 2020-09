"La mia Alice è morta a 5 mesi per il batterio killer. Ora voglio sapere chi ha sbagliato" (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Perché l’hanno portata qui, se nel reparto c’era già il batterio? Perché hanno negato quando ho chiesto se c’erano altri casi?”. Elisa Bettini ha 36 anni ed è la mamma di Alice, una dei neonati morti a Verona a causa del Citrobacter. Parla alla Stampa nelle stesse ore in cui la commissione ispettiva della Regione Veneto accusa l’ospedale Borgo Trento della città. Alice -unica figlia di Elisa e del marito - è una delle vittime del batterio killer che, secondo il dossier, si trovava nel rubinetto della terapia intensiva neonatale. La piccola è morta dopo una lunga agonia e ora la sua mamma vuole giustizia. Il tempo per piangere ... Leggi su huffingtonpost

“Perché l’hanno portata qui, se nel reparto c’era già il batterio? Perché hanno negato quando ho chiesto se c’erano altri casi?”. Elisa Bettini ha 36 anni ed è la mamma di Alice, una dei neonati morti ...

