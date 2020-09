La mascherina di stoffa? Non puoi entrare in classe. Sospeso chi non la usa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Francesca Galici Arrivano alla spicciolata le linee guida per la riapertura della scuola: ora non consentite le mascherine di stoffa ma solo quelle chirurgiche e alcuni istituti prevedono sanzioni per chi non rispetta le indicazioni Si avvicina il suono della prima campanella dell'anno per gli studenti italiani e il governo inizia a fornire le indicazioni sull'uso delle mascherine. Di recente il Comitato tecnico scientifico ha rasicurato sul fatto che la mascherina a scuola non andrà mai usata al banco, tranne che alle medie e alle superiori in alcune circostanze. Ora arrivano le indicazioni sulle tipologie che dovranno essere obbligatoriamente in uso agli studenti, pena sanzioni. Il Comitato tecnico scientifico pare che in questi giorni stia lavorando alacremente all'avvio dell'anno scolastico, nonostante gli istituti abbiano ... Leggi su ilgiornale

