La mascherina cambia ancora | ecco chi dovrà indossarla seguendo le nuove regole

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera per l'utilizzo della mascherina trasparente in classe per il personale docente C'è il via libera del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l'utilizzo della mascherina trasparente a scuola. Ad indossarla saranno i docenti mentre agli alunni, purché ''siano fermi e seduti'', basterà rispettare la distanza di un metro tra i banchi. mascherina obbligatoria per i docenti Salvo improvvise inversioni di rotta, la nuova regola prevede che i docenti - di tutti gli istituti e ordini - dovranno indossare la mascherina trasparente. Il dispositivo consente di leggere il labiale degli insegnati e facilita la comprensione e il dialogo anche in caso di alunni non udenti. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha dato ...

C'è il via libera del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l'utilizzo della mascherina trasparente a scuola. Ad indossarla saranno i docenti mentre agli alunni, purché ''siano fermi e seduti'', bast ...

C'è il via libera del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l'utilizzo della mascherina trasparente a scuola. Ad indossarla saranno i docenti mentre agli alunni, purché ''siano fermi e seduti'', bast ...