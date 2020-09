La manovra pericolosa dei caccia russi nei cieli del Mar Nero. La denuncia del pilota di un B52 americano: “Rischio collisione” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Due aerei russi hanno effettuato un’intercettazione “non sicura e non professionale” di un bombardiere B-52 dell’aeronautica statunitense venerdì sul Mar Nero e in acque internazionali. Lo ha reso noto una dichiarazione delle forze aeree statunitensi in Europa e dell’Air Forces Africa Public Affairs, citata dalla Cnn. “Azioni come queste aumentano il potenziale di collisioni, non sono necessarie e non sono coerenti con le buone regole di pilotaggio e di volo internazionali”, ha dichiarato il generale Jeff Harrigian, comandante delle forze aeree statunitensi in Europa e dell’Air Forces Africa. L'articolo La manovra pericolosa dei caccia russi nei cieli del Mar Nero. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

Non sono pochi gli automobilisti che fanno i furbi lungo viale Milano. Il punto critico si trova alla Martinetta, più precisamente in piazzale Don Savarè, a pochi passi dal parcheggio del supermercato ...

In quel punto, la scorsa settimana, si è verificato un terribile incidente che poteva costare la vita alle due donne coinvolte nello schianto: per mettere in sicurezza l'incrocio nella strada che cond ...

