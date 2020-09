La “magia” del ministro: il panno per gli occhiali si trasforma in un origami. Ma c’è un trucco (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il panno per gli occhiali che, in pochi secondi, si trasforma in una giraffa. Nel video postato sul proprio account Twitter, il ministro giapponese alla Difesa, Taro Kono, ha mostrato un panno hi tech che, pretrattato, ha dato forma al più classico degli origami. Il ministro, per la cronaca, è in lizza per la sostituzione del premier dimissionario Shinzo Abe. L'articolo La “magia” del ministro: il panno per gli occhiali si trasforma in un origami. Ma c’è un trucco proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

WeCinema : .@anna_foglietta, nella foto con @AlbertoBarbera2, è appena arrivata a #Venezia77 ??! Manca davvero poco a questo sp… - NetflixIT : Alla scoperta del mondo di The Witcher, tra magia e mostri. The Witcher: dietro le quinte è ora disponibile.… - Ninopast : RT @mannocchia: Sull’isola di Helgoland, spoglia, estrema, battuta dal vento del Nord, Werner Heisenberg ha sollevato un velo fra noi e la… - mgrazia1961 : RT @Miss_S_Fletcher: Oggi sul blog bellezza e meraviglia: la magia del doppio #arcobaleno a #Fontanigorda #Valtrebbia Buongiorno a tutti v… - nicolapasa : RT @mannocchia: Sull’isola di Helgoland, spoglia, estrema, battuta dal vento del Nord, Werner Heisenberg ha sollevato un velo fra noi e la… -

Ultime Notizie dalla rete : “magia” del