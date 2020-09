La lezione di Shinzo Abe. Check-up per i politici italiani? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Qualche giorno fa il premier giapponese Shinzo Abe, che ha 65 anni, ha lasciato l'incarico dicendo: «C'è troppo lavoro, soffro di una colite ulcerosa e non vorrei che la malattia incidesse su decisioni politiche importanti». Legittima decisione, anche perché, guardando il volto del premier giapponese durante questa dichiarazione, si vedeva il dolore per la malattia e per il conseguente distacco. Tanto per dire: da noi tutti bene? Per carità, ma si potrebbe organizzare un Check-up generalizzato. Molti faranno gli scongiuri, me ne rendo conto, ma non posso negare che la decisione del premier giapponese mi ha indotto a queste considerazioni. Leggi su iltempo

