La Lega Pro posticipa il sorteggio dei calendari di Serie C (Di mercoledì 2 settembre 2020) Serie C sorteggio calendario – La Lega Pro ha deciso di posticipare il sorteggio dei calendari per i tre gironi che comporranno la Serie C nella stagione 2020/21. Lo ha comunicato la stessa Lega attraverso una nota, in relazione al giudizio sulla presunta combine della sfida di Serie D tra Bitonto e Picerno. «La partita … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

LegaProOfficial : Consiglio Federale 31 agosto: #SerieC 2020/21 a 60 squadre. Riammesse #GianaErminio e @RavennaFC, @LegnagoSalusFC a… - CalcioTernano : #LegaPro #Ternana posticipato il sorteggio dei calendari di #SerieC Ecco perchè ?? - MonopoliCalcio : RT @LegaProOfficial: In attesa dell'appello in merito alla gara Picerno-Bitonto, è doveroso posticipare il sorteggio dei calendari. Ci scus… - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Lega Pro posticipa il sorteggio dei calendari di Serie C: Serie C sorteggio calendario – La… - LegaProOfficial : In attesa dell'appello in merito alla gara Picerno-Bitonto, è doveroso posticipare il sorteggio dei calendari. Ci s… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Pro Calendari e gironi: la road map della Lega Pro. L'Arezzo potrebbe spostarsi a est ArezzoNotizie La Sportiva e SAT, Società Alpinisti Tridentini insieme per 4 anni

SAT e La Sportiva insieme per la montagna ed il territorio trentino.? Al via la partnership su base quadriennale tra le due realtà trentine. E’ stato ufficialmente siglato ieri sera l’accordo tra La S ...

Serie C, il caso Bitonto-Picerno fa slittare il sorteggio dei calendari

“La gara Picerno-Bitonto del campionato 2018-19 di Serie D è sottoposta al giudizio della Giustizia Sportiva. Lunedì si è tenuto il primo grado di giudizio e nei prossimi giorni saranno fissati i term ...

SAT e La Sportiva insieme per la montagna ed il territorio trentino.? Al via la partnership su base quadriennale tra le due realtà trentine. E’ stato ufficialmente siglato ieri sera l’accordo tra La S ...“La gara Picerno-Bitonto del campionato 2018-19 di Serie D è sottoposta al giudizio della Giustizia Sportiva. Lunedì si è tenuto il primo grado di giudizio e nei prossimi giorni saranno fissati i term ...