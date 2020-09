La Lamborghini senza mascherina in giro. Lei sbotta: "Siete un covo di serpi" - (Di mercoledì 2 settembre 2020) Carlo Lanna E ora dopo le critiche ricevute, Elettra Lamborghini sbotta contro i suoi che la accusano (di nuovo) di non rispettare le norme anti-Covid Anche i vip dopo il lockdown cercano di tornare alla vita di sempre, nel rispetto delle norme di sicurezza. E sotto questo punto di vista Elettra Lamborghini ha preso sul serio la convivenza (forzata) con lo spettro del contagio. L’artista di "Musica e il resto scompare" si sta preparando al meglio al suo blindatissimo matrimonio, sottoponendo lo staff e gli invitati a tutta una serie di test, a recarsi alle ASL di riferimento per il tampone, e a portare con se persino il certificato di negatività. Un gesto estremo che, da molti, è stato condiviso ma da altri è stato pesantemente criticato. La Lamborghini non è stata di certo a ... Leggi su ilgiornale

Noovyis : (Elettra Lamborghini senza mascherina a Gardaland: “Vergogna”. Lei: “Serpi, siete cattivi da fare schifo”) Playhit… - FQMagazineit : Elettra Lamborghini senza mascherina a Gardaland: “Vergogna”. Lei: “Serpi, siete cattivi da fare schifo” - cassioshinki : Situazione Elettra Lamborghini quindi se facciamo il tampone e siamo negativi anche noi possiamo andare a gardaland… - ve10ve : @JTelmont_ Una persecuzione senza senso verso questi cittadini, il garantismo non esiste più. Più Lamborghini meno… - nikita82roma : Fatemi capire: Elettra Lamborghini che si lamenta dei tanti “vip” positivi al covid è la stessa che faceva le serat… -