La Juventus parte contro la Samp, tanti big match nel finale (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sarà un finale di Serie A pieno di big match. Questa la prima immagine che risalta dal calendario del nuovo campionato, svelato dalla Lega. La 18esima e penultima giornata (andata 17 gennaio 2021, ritorno 16 maggio 2021) prevede infatti due super sfide: Inter-Juventus e il derby della capitale tra Lazio e Roma. All'ultima giornata (andata 24 gennaio, ritorno 23 maggio) andrà in scena invece la sfida tra Milan e Atalanta, altro match forse decisivo per le posizioni di vertice. La prima giornata, in programma il 19-20 settembre, vede invece il debutto della nuova Juventus di Andrea Pirlo allo Stadium contro la Sampdoria. Il big match del primo turno mette di fronte Lazio e Atalanta, ma i nerazzurri hanno chiesto e ... Leggi su liberoquotidiano

