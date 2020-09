La guerra dei servizi segreti che incendia la Casa Bianca (Di mercoledì 2 settembre 2020) La partita della sicurezza nazionale è cruciale nel contesto del confronto tra Donald Trump e Joe Biden,che animerà le elezioni presidenziali statunitensi del prossimo 3 novembre. Il Paese si ritrova ad essere talmente diviso e polarizzato e inquinato da talmente tante scorie degli anni di durissima contrapposizione politica tra democratici e repubblicani che anche sugli interessi fondamentali della nazione … InsideOver. Leggi su it.insideover

rubio_chef : @francofontana43 L’Europa fermi Israele che viola qualsiasi diritto presente sulla carta universale dei diritti uma… - ladyonorato : Le Forze dell’ordine costrette a difendere gli sbarchi dalle legittime proteste dei residenti, per non perdere il l… - womenncri : L’Onu accenda un faro sui crimini in #Iran nel 1988. L’appello dell’amb. @GiulioTerzi Questo silenzio dilagante de… - fobofiagookie : RT @airplaneoversea: La leva obbligatoria non dovrebbe MAI essere necessaria. Le spese che lo Stato riserva alla preparazione militare dei… - info_zampa : @robertobussine1 @DernaGiovanni @PBerizzi @repubblica Cosa ti manca di più del Fascismo, le squadraccie dei picchia… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra dei Da Ryanair a Volotea: torna la guerra dei prezzi L'Agenzia di Viaggi Iron Harvest 1920+: pubblicato il trailer di lancio

King Art Games, la software house dietro titoli come The Dwarves e The Book of Unwritten Tale, ha pubblicato il trailer di lancio di Iron Harvest 1920+. Il gioco sarà uno strategico in tempo reale ad ...

Sospetti incrociati nel governo. Torna la "manina" misteriosa

C'è una guerra tutta interna al governo giallorosso ed è quella fra il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nel decreto Covid che allunga lo stato d'emergenza fino al 15 ot ...

King Art Games, la software house dietro titoli come The Dwarves e The Book of Unwritten Tale, ha pubblicato il trailer di lancio di Iron Harvest 1920+. Il gioco sarà uno strategico in tempo reale ad ...C'è una guerra tutta interna al governo giallorosso ed è quella fra il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nel decreto Covid che allunga lo stato d'emergenza fino al 15 ot ...