La Germania: "Navalny avvelenato con agente nervino" (Di mercoledì 2 settembre 2020) I test condotti in Germania "non lasciano dubbi" sul fatto che il dissidente russo Alexej Navlany sia stato avvelenato . Lo ha affermato il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, spiegando ... Leggi su quotidiano

HuffPostItalia : Germania accusa, Alexei Navalny avvelenato con il gas nervino Novichok - Agenzia_Italia : La Germania: 'Navalny è stato avvelenato con un gas nervino' - CriSStraits : Il suo entourage sostiene che sia stato avvelenato su ordine del presidente Vladimir Putin. Il Cremlino ha respinto… - tiziRMA : RT @giandoserrao: La Germania ha accertato che #Navalny è stato avvelenato con l'agente nervino novichok già usato due anni fa contro l'ex… - Yon_Yonson71 : La Germania conferma che #Navalny è stato avvelenato. Tensione alle stelle con la Russia. L'ultima volta non è finita benissimo. -

Il ministro degli Esteri tedesco convoca l'ambasciatore russo per "un chiarimento urgente" e chiede che i responsabili paghino davanti alla legge. Mosca: "Non informati su risultati del test" di Redaz ...Aleksej Navalny, uno dei principali oppostori di Vladimir Putin in Russia, è stato avvelenato con un agente nervino del gruppo Novichok. Adesso c'è la certezza. E la conferma arriva direttamente da St ...