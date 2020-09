La Francia supera di nuovo i 7mila contagi giornalieri: è la seconda volta in una settimana. Spagna, 8mila nuovi casi in un giorno (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per la seconda volta in meno di una settimana, i contagi giornalieri in Francia superano la soglia dei 7mila (7.017). Era già successo lo scorso venerdì, quando il presidente Macron aveva detto di “non escludere” un nuovo lockdown. Per la prima volta, i tamponi hanno superato la cifra di un milione in una settimana, come promesso dal governo (1.004.859). Stabile il tasso di positività, al 4,3%. In lieve aumento i pazienti ricoverati, che sono oggi 4.632 (+28) e quelli più gravi in rianimazione, che sono 446 (+22). Si contano altre 25 vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di decessi di 30.686 dall’inizio della pandemia. In totale, sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

