La foto del dito medio di Pia Klemp a Salvini è vera, ma è del 2019 e il pugno alzato non era per lui (Di mercoledì 2 settembre 2020) La foto del dito medio di Pia Klemp a Salvini sta circolando nuovamente in questi giorni e in queste ore, caldeggiata dalle notizie sul suo comando della nave “Louise Michel” finanziata dall’artista Banksy per il soccorso dei migranti in mare. Troviamo il nome di Pia Klemp tra gli argomenti della settimana in quanto la capitana si trova nelle acque del Mediterraneo per missioni di salvataggio. La foto che mostra il dito medio di Pia Klemp a Salvini è stata pubblicata ieri, 1 settembre, sulla pagina Facebook ufficiale della Lega. “Qual è il tuo messaggio a Salvini?”, e Pia Klemp mostra prima il dito ... Leggi su bufale

