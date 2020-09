La donna di Savona che viola la quarantena per il Coronavirus e esce di casa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una trentenne di Savona è stata denunciata per essere uscita di casa nononstante le fosse stato imposto l’isolamento domiciliare obbligatorio. I vicini di casa hanno avvertito la polizia che ha controllato trovandola fuori dall’abitazione. Spiega La Stampa Savona: L’Asl 2 le aveva imposto di rispettare il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio come prevedono le normative “anticovid 19”, ma lei ha continuato a uscire di casa non curante del divieto. Per questo, nella serata di lunedì i poliziotti della squadra volante della questura hanno denunciato una trentenne abitante a Savona. La donna dovrà rispondere del reato di violazione delle norme per contrastare la diffusione del ... Leggi su nextquotidiano

Noovyis : (La donna di Savona che viola la quarantena per il Coronavirus e esce di casa) Playhitmusic -… - neXtquotidiano : La donna di #Savona che viola la quarantena per il Coronavirus e esce di casa - gianpaolodabove : Savona, in due distraggono una donna fuori dal supermercato e le rubano la borsa, arrestati - StampaSavona : Savona, donna derubata della borsa al supermercato: giovane denunciato - 1970Germano : RT @LaStampa: La donna è stata dichiarata prima malata, poi guarita e dopo 3 mesi nuovamente positiva e poi negativa. Il marito in quarante… -

Ultime Notizie dalla rete : donna Savona Savona, deruba una donna all'uscita da un supermercato: 36enne rintracciato dalle volanti della Polizia SavonaNews.it Savona, 30enne in quarantena esce di casa: sorpresa dai poliziotti e denunciata

Savona. Una 30enne savonese è stata denunciata con l’accusa di essersi allontanata dalla propria abitazione durante il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio imposto dalla Asl savonese, in vio ...

La donna di Savona che viola la quarantena per il Coronavirus e esce di casa

Una trentenne di Savona è stata denunciata per essere uscita di casa nononstante le fosse stato imposto l’isolamento domiciliare obbligatorio. I vicini di casa hanno avvertito la polizia che ha contro ...

Savona. Una 30enne savonese è stata denunciata con l’accusa di essersi allontanata dalla propria abitazione durante il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio imposto dalla Asl savonese, in vio ...Una trentenne di Savona è stata denunciata per essere uscita di casa nononstante le fosse stato imposto l’isolamento domiciliare obbligatorio. I vicini di casa hanno avvertito la polizia che ha contro ...