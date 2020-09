La deputata Piera Aiello lascia il Movimento 5 stelle (Di mercoledì 2 settembre 2020) Piera Aiello lascia il Movimento 5 stelle: “Non mi rappresenta più”. La deputata siciliana continuerà comunque la sua attività parlamentare La deputata Piera Aiello lascia il Movimento cinque stelle. L’annuncio arriva da parte della parlamentare trapanese con un lungo post Facebook che si conclude con una frase lapidaria: “Mi dimetto dal Movimento 5 stelle, che non mi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

