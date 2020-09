La città (è) delle donne il 5 e 6 settembre alla Casa del Cinema di Roma (Di mercoledì 2 settembre 2020) La città (è) delle donne: una città raccontata al femminile Apertura con Dacia Maraini 5 e 6 settembre – Casa del Cinema di Roma Il progetto La città (è) delle donne nasce dalla volontà di raccontare la città eterna cambiando prospettiva e scegliendo un punto di vista inedito e inconsueto, quello femminile. Siamo infatti abituati a conoscere Roma tramite la storia di personaggi prettamente maschili: imperatori, papi, artisti. Il progetto vuole offrire una nuova narrazione di Roma, quello delle grandi donne che l’hanno abitata, attraversata, ... Leggi su romadailynews

