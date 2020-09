La balla del Secolo. Per il giornale della Destra il comizio di Di Maio a Pomigliano d’Arco è un flop, ma le foto della piazza smontano la bufala (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Di Maio, un fantasma anche a casa sua: il suo comizio a Pomigliano è deserto. La folla diserta l’appuntamento elettorale del Movimento 5 Stelle: dalle immagini che rimbalzano sul web la piazza appare vuota…”. E’ quanto scrive oggi il Secolo d’Italia, testata diretta da Italo Bocchino, peccato, però, che dalle immagini – quelle vere – che circolano sui social, ma anche dai racconti dei presenti, è mostrata una realtà diversa. A Pomigliano d’Arco, per Di Maio, c’era una piazza piena ad ascoltarlo, gente seduta (e distanziata) e anche in piedi, come si vede nelle foto che pubblichiamo. Così come è una fake news che il ministro degli ... Leggi su lanotiziagiornale

