L’11 settembre amichevole Napoli-Pescara al San Paolo

Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club partenopeo, ha annunciato la data della prossima amichevole della squadra di Rino Gattuso. Il Napoli affronterà il Pescara l'11 settembre allo stadio San Paolo. Sarà un modo per testare la preparazione del gruppo a pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie A.

