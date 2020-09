Kolarov dalla Roma all'Inter: lunedì o martedì le visite mediche (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma - Chiusa la trattativa tra Roma e Inter per portare in nerazzurro Aleksandar Kolarov . Il terzino sinistro serbo farà le visite mediche a Milano tra lunedì o martedì, comunque dopo il ritorno ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, è fatta per l'arrivo di Kolarov dalla Roma Contratto di un anno con opzione per il secondo… - angelomangiante : Vicinissimo il passaggio dalla Roma all'Inter di #Kolarov @SkySport - angelomangiante : Accordo e strada spianata per #Kolarov dalla #AsRoma all'#Inter per €2M. 132 presenze,19 gol e 18 assist nelle ult… - sportli26181512 : Kolarov dalla Roma all'Inter: lunedì o martedì le visite mediche: Affare fatto tra i due club per la cessione del s… - sportli26181512 : Inter, è fatta per l'arrivo di Kolarov dalla Roma. Le news di calciomercato: I nerazzurri hanno praticamente chiuso… -