Kolarov all'Inter, ci siamo: visite dopo il rientro dalla Nazionale (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA - Chiusa la trattativa tra Roma e Inter per portare in nerazzurro Aleksandar Kolarov . Il terzino sinistro serbo farà le visite mediche a Milano tra lunedì o martedì, comunque dopo il ritorno ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #kolarov all’@Inter. Accordo raggiunto anche sul contratto del giocatore @SkySport #calciomercato - ZZiliani : Quasi fatta per il 35enne Kolarov all’Inter. Lo vuole Conte assieme a Zebina (42) e Zago (51), mentre Losi (85) ha… - angelomangiante : Vicinissimo il passaggio dalla Roma all'Inter di #Kolarov @SkySport - lazarismo : @totofaz @Inter Infatti saremmo coperti, tra D'Ambrosio riserva dei centrali e all'occorrenza dell'esterno destro e… - DomenicoZaccara : RT @JulianRoss79: Biraghi D'Ambrosio Kolarov Darmian Hakimi Dalbert Dimarco Young Lazaro Candreva Moses All. Asamoah Un bel 343 todos terz… -

Ultime Notizie dalla rete : Kolarov all

Calciomercato Inter che più caldo non potrebbe essere. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta in finale di Europa League ma con Antonio Conte confermato in panchina, guardano al futuro campionato in cui ...Milik e la Roma si stanno avvicinando. Anche la Lazio fa passi avanti con Muriqi. Dopo settimane d’attesa, le due squadre della capitale sono finalmente vicini ai rispettivi obiettivi in attacco. Non ...