Ko alle regionali e vanno a casa. Zingaretti adesso ha paura (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nell'imminenza delle regionali, Zingaretti sente traballare la sua poltrona di segretario e ha deciso di difendersi attaccando. Per questo ieri ha scritto di suo pugno su Repubblica una lunga articolessa per rivendicare le ragioni dell'alleanza strategica con i Cinque Stelle, che costituirebbe l'ultimo argine per non umiliare la politica con il ricorso a un nuovo «governo di tutti». Un ragionamento debole e contorto e un chiaro atto d'accusa nei confronti di chi, soprattutto dentro il suo partito Pd, rema invece contro nella convinzione che in un anno di governo rossogiallo il dividendo maggiore lo hanno incassato i grillini a scapito degli alleati. L'opposto, insomma, di quanto era accaduto ai tempi dell'alleanza M5S-Lega, quando Salvini in pochi mesi riuscì a dimezzare i voti del ... Leggi su iltempo

TgLa7 : Festini con minori, ai domiciliari ex candidato Lega, Luca Cavazza,27anni. Si presentò alle regionali in Emilia Romagna - borghi_claudio : Stupiti dai sondaggi? Vale la pena ricordare che la prima legge che fece approvare Giani in Toscana la scorsa legi… - AlessiaMorani : Tra gli arrestati a Bologna per festini con droga e minorenni c'è anche un candidato della #Lega di #Salvini alle s…

Ultime Notizie dalla rete : alle regionali Sondaggi choc alle Regionali. Aria di ribaltone nei feudi Pd ilGiornale.it Coronavirus e influenza: come distinguere i sintomi

Riaprono le scuole, seppur in ordine sparso nelle regioni italiane, e la stagione influenzale autunnale è ormai alle porte. "Come si distingue l'influenza dal coronavirus e quando sospettare del Covid ...

Dentro "Villa Inferno". Festini con minori, sesso e droga. Arrestato candidato leghista

Tutto è partito a fine febbraio. Una madre, preoccupata perché la figlia 17enne si allontanava spesso da casa e temeva avesse iniziato a usare droghe, si presenta ai Carabinieri. La donna denuncia il ...

