Katy Perry | foto al naturale cinque giorni dopo il parto

Katy Perry condivide la sua foto al naturale cinque giorni dopo il parto e mostra cn orgoglio il suo corpo ancora provato dalla gravidanza. Katy Perry ha voluto mostrare il suo aspetto al naturale dopo il parto: la cantante è da sempre fautrice del body positive e ha pubblicato una foto in cui mostra con orgoglio ed ironia l'accettazione del suo corpo dopo lo stress del parto. Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati da pochi giorni genitori di Daisy Dove. La cantante è diventata madre per la prima volta mentre il suo compagno ha già un figlio con ...

trash_italiano : Complimenti a Katy Perry per aver provato a battere il record “ma da quanti anni è incinta?” detenuto da Rosa Perro… - ParamountItalia : Il look post partum della neo mamma #KatyPerry - team_world : Stamattina ci svegliamo con le congratulazioni a Katy Perry e Orlando Bloom, che hanno dato alla luce la loro prima… - ranctonia : RT @portalapizza: ispirato a Katy Perry? cioè esattamente cosa rappresenta? Katy che regge le palle di Orlando Bloom? - DaniiXat : RT @matthewhudsonn: l’industria musicale non si merita katy perry PUNTO -

Katy Perry ha pubblicato su Instagram un selfie che ha scatenato qualche polemica di troppo: lei riflessa allo specchio, in tutte le sue forme e rotondità di donna che ha appena partorito. E cosa diam ...

. La popstar è diventata mamma di Daisy Dove, nata dal suo amore per l’attore Orlando Bloom. Un grande cambiamento per Katy che sta affrontando per la prima volta gioie e mutamenti della maternità. Pr ...

