Kate Middleton, gravidanza a rischio? “William è molto preoccupato”, le indiscrezioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Numerose indiscrezioni circolano sulla presunta quarta gravidanza di Kate Middleton. Una giornalista, esperta dei reali inglesi, sostiene che William è preoccupato per lo stato di salute di Kate Kate Middleton (fonte foto: GettyImages)Nonostante la notizia sia stata celata da tempo, secondo i tabloid inglesi Kate Middleton sarebbe incinta per la quarta volta e non avrebbe rivelato nulla, circa il suo stato di salute, a causa della pandemia da Coronavirus. Se l’annuncio molto probabilmente arriverà a breve, forse non tutti sanno che questa volta il principe William è piuttosto preoccupato. Stando a quanto riporta una un’esperta dei reali inglesi, la giornalista Victoria ... Leggi su chenews

