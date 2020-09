Karsdorp va all’Atalanta e il web si scatena: “Il nuovo Cafù, tirerà fuori il vaccino per il Covid” [GALLERY] (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il terzino olandese Karsdorp è molto vicino a diventare un nuovo calciatore dell’Atalanta, che ha deciso così di rimpiazzare il partente Castagne in direzione Leicester. Per il calciatore è la seconda avventura italiana, dopo quella poco fortunata alla Roma. A contraddistinguere l’esperienza nella capitale sono stati, infatti, i numerosi infortuni che ne hanno frenato crescita e utilizzo. Ma sul web sono pronti a scommettere: all’Atalanta diventerà un crack. Gli utenti social ironizzano: “Sarà il nuovo Cafù”, “Tirerà fuori il vaccino per il Covid” facendo intendere come diversi calciatori a Bergamo si trasformino con un rendimento superiore a quello dimostrato in altre squadre. In alto la ... Leggi su calcioweb.eu

T_Prantera : L'#ASRoma comincia a sfoltire la rosa. #Schick al #BayerLeverkusen per 29M (plusvalenza di circa 9M) #Karsdorp all'… - Rad_rad501 : @danielelozzi 4 mesi di Florenzi all'Atalanta.... Poi ci va Karsdorp (notizia che nessuno a mai nemmeno lisciato) - MelaPrendoCon : RT @ModernoTifoso: #Karsdorp all'#Atalanta asfalterà la fascia destra come un treno o per la prima volta si dimostrerà anche a #Bergamo que… -

Ultime Notizie dalla rete : Karsdorp all’Atalanta FOTO - Seconda maglia della Roma 2020/2021, ecco le nuove anticipazioni Il Romanista