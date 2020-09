Juventus, Ekdal: “Kulusevski la futura star del calcio mondiale” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Credo che la Juve abbia una futura star mondiale con Kulusevski. Tutti quelli con cui ho parlato di lui sono incredibilmente colpiti. Non solo per quello che fa con il pallone, ma anche per la sua etica del lavoro”. Lo ha dichiarato Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria ed ex bianconero, ai microfoni di Tuttosport, a proposito dell’acquisto del centrocampista dell’Atalanta in prestito nell’ultima stagione al Parma. Poi ha aggiunto: “Kulusevski è arrivato in un club enorme, con un’organizzazione incredibile. Devi essere eccezionalmente disciplinato e dare il meglio di te in ogni momento per avere successo lì. E per quel che ho visto di lui fuori dal campo, è un ragazzo che gestirà tutto con personalità”. Leggi su sportface

"Non dobbiamo partire come l'anno scorso: abbiamo sofferto troppo, dobbiamo provare a vincere sin dalla prima partita, dimostrando che non dobbiamo pensare solo alla salvezza". A suonare la carica in ...

