Juventus, Cirio: “Ottimismo per la riapertura dell’Allianz Stadium” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Secondo quanto riferito dal Presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, la Juventus potrebbe esordire in campionato davanti ai suoi tifosi. La Serie A sta per tornare e le società di calcio hanno lanciato un messaggio: senza tifosi non è calcio. Questa notizia fa riferimento, ovviamente, alle partite disputate nel periodo post lockdown. Da quel momento … L'articolo Juventus, Cirio: “Ottimismo per la riapertura dell’Allianz Stadium” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il governatore della Regione Piemonte Alberto #Cirio, in merito alla possibile riapertura dell’#AllianzStadium della #Ju… - ABalestrieri : RT @GiovaAlbanese: Il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio: 'La Regione ha incontrato la #Juventus per tutto il mese di agosto e stamatt… - rebel29_ : RT @GiovaAlbanese: Il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio: 'La Regione ha incontrato la #Juventus per tutto il mese di agosto e stamatt… - violanews : Juventus, il Piemonte e il governatore Cirio chiedono di aprire lo stadio per l'esordio con la Samp -… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @SkyTG24 @lastampa @gazzetta @rainews @nonelarena @tgla7 @corriere @Alberto_Cirio Il #Piemonte se ne faccia una ragione:… -